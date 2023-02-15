Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:14, 15 февраля 2023Среда обитания

В Турции назвали причину разрушения зданий во время землетрясений

Проблемы с грунтом стали причиной разрушения большей части зданий в Турции

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что проблемы с грунтом стали причиной разрушения большей части зданий в результате прошедших в стране землетрясений. Его слова приводит Yeni Şafak.

«Большинство зданий были разрушены из-за грунта, разжижения почвы и отсутствия инженерных служб. Мы продолжаем нашу работу, учитывая потребности города, как при наземном обследовании, так и при определении новых мест для строительства», — заявил он.

Курум уточнил, что обрушились дома, которые были возведены до 1999 года, когда в стране также произошло катастрофическое землетрясение. Именно после него в стране ужесточили правила строительства объектов в сейсмоопасных зонах.

Ранее сообщалось, что город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут из-за землетрясений. Населенный пункт значительно пострадал во время катаклизмов.

14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, называя сроки завершения спасательных операций после землетрясений в стране, пообещал, что они будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не извлекут из-под завалов последнего выжившего человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме связали внеплановое заседание с посланием Путина
Названа причина обрушения домов при землетрясении в Турции
Поставки «Виагры» в Россию остановились
«ВКонтакте» представила новый инструмент для поддержки самозанятых
Стало известно об изменении состояния Костомарова
Российский врач назвала причины появления белых пятен на ногтях
Маск раскрыл срок полного перехода мира на возобновляемые источники энергии
В Турции назвали причину разрушения зданий во время землетрясений
Рост цен в Великобритании неожиданно замедлился
Массовая драка посетителей ночного клуба в российском городе попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.