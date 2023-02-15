В Турции назвали причину разрушения зданий во время землетрясений

Проблемы с грунтом стали причиной разрушения большей части зданий в Турции

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что проблемы с грунтом стали причиной разрушения большей части зданий в результате прошедших в стране землетрясений. Его слова приводит Yeni Şafak.

«Большинство зданий были разрушены из-за грунта, разжижения почвы и отсутствия инженерных служб. Мы продолжаем нашу работу, учитывая потребности города, как при наземном обследовании, так и при определении новых мест для строительства», — заявил он.

Курум уточнил, что обрушились дома, которые были возведены до 1999 года, когда в стране также произошло катастрофическое землетрясение. Именно после него в стране ужесточили правила строительства объектов в сейсмоопасных зонах.

Ранее сообщалось, что город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут из-за землетрясений. Населенный пункт значительно пострадал во время катаклизмов.

14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, называя сроки завершения спасательных операций после землетрясений в стране, пообещал, что они будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не извлекут из-под завалов последнего выжившего человека.