Эрдоган назвал сроки завершения спасательных операций после землетрясений

Эрдоган заявил, что спасательные операции в Турции продолжатся до извлечения всех выживших

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, называя сроки завершения спасательных операций после землетрясений в стране, пообещал, что они будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не извлекут из-под завалов последнего выжившего человека, сообщает РИА Новости.

«Мы будем предпринимать усилия, пока мы не вытащим из-под завалов последнего гражданина», — заявил турецкий лидер.

Помимо этого глава государства отметил, что семьям погибших в результате произошедших стихийных бедствий будет выплачено по 100 тысяч лир (около 390 тысяч рублей).

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек.