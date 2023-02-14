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21:24, 14 февраля 2023Мир

Эрдоган назвал сроки завершения спасательных операций после землетрясений

Эрдоган заявил, что спасательные операции в Турции продолжатся до извлечения всех выживших

Фото: Issam Abdallah / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, называя сроки завершения спасательных операций после землетрясений в стране, пообещал, что они будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не извлекут из-под завалов последнего выжившего человека, сообщает РИА Новости.

«Мы будем предпринимать усилия, пока мы не вытащим из-под завалов последнего гражданина», — заявил турецкий лидер.

Помимо этого глава государства отметил, что семьям погибших в результате произошедших стихийных бедствий будет выплачено по 100 тысяч лир (около 390 тысяч рублей).

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек.

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Марина Совина
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