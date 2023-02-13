Турецкий город полностью снесут из-за землетрясений

Пострадавший от землетрясений турецкий город Нурдагы полностью снесут

Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут из-за землетрясений. Населенный пункт значительно пострадал во время катаклизмов, сообщает телеканал NTV.

«Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим — на 100 процентов. Город будет построен заново», — заявил исполняющий обязанности губернатора Осман Бильгин.

Чиновник добавил, что на месте обрушения только одного из домов нашли тела 150 погибших. На данный момент ведется поисково-спасательная операция в последних восьми домах, где под завалами могут оставаться люди.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше рано утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Мощные толчки ощущались во многих городах, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Землетрясения также зафиксировали в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран. Согласно последним данным, количество пострадавших в Турции и Сирии превысило 33 тысячи.