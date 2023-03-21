Полковник Макгрегор: Украина совершает много ошибок, фактически обрекая себя на смерть

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что Украина совершает слишком много ошибок, фактически обрекая себя на смерть.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом положении и не смогут продержаться долго.

Макгрегор добавил, что главный вопрос, над которым сейчас должен думать президент США Джо Байден, — это как выйти из украинского кризиса. Он подчеркнул, что конфликт складывается не лучшим образом для западных государств. По его мнению, американский лидер и его советники «прекрасно осознают это», однако не хотят говорить правду.

«Все продолжают придерживаться версии, что Киев все делает правильно и в конечном итоге одержит победу. (...) Это все вздор», — сказал он.

Также Макгрегор отметил, что единственный способ для Вашингтона завершить конфликт на Украине — это предложить к России начать переговоры без предварительных договоренностей. Однако, по его мнению, вне зависимости от действий стран Запала на данном этапе они потеряют все то, что планировали получить от этого конфликта.

Ранее Макгрегор заявил, что США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский «начнет прямое столкновение с Россией». Он подчеркнул, что Киев планировал вооруженный конфликт с Москвой еще до начала специальной военной операции. Точкой отсчета стало бы наступление Вооруженных сил Украины на Донецкую и Луганскую народную республики.