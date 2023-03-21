В сети появилось видео уничтожения техники НАТО в Запорожской области

«Звезда» опубликовала видео уничтожения бронетранспортеров НАТО в Запорожской области

Появилось видео с уничтожением боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley и М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры поражения техники НАТО опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

Как сообщается, украинские военные пытались прорваться на западных БМП, а также танках Т-72. Однако расчеты российских противотанковых комплексов и артиллерия предотвратили попытку прорыва ВСУ. По словам командира мотострелковой роты, большая часть сил и средств украинской армии была уничтожена.

Военный уточнил, что его личный состав поразил до 10 иностранных БМП. Он утверждает, что одну из бронемашин российские силы остановили почти за 50 метров от опорного пункта. Отмечается, что ВСУ пытались на технике высадиться в траншеях, но были вынуждены отступить.

Ранее российские войска разбили боевую украинскую БМП под Кременной в Луганской народной республике и попали на видео.

