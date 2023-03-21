Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:55, 21 марта 2023Бывший СССР

В сети появилось видео уничтожения техники НАТО в Запорожской области

«Звезда» опубликовала видео уничтожения бронетранспортеров НАТО в Запорожской области

Появилось видео с уничтожением боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley и М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры поражения техники НАТО опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

Как сообщается, украинские военные пытались прорваться на западных БМП, а также танках Т-72. Однако расчеты российских противотанковых комплексов и артиллерия предотвратили попытку прорыва ВСУ. По словам командира мотострелковой роты, большая часть сил и средств украинской армии была уничтожена.

Военный уточнил, что его личный состав поразил до 10 иностранных БМП. Он утверждает, что одну из бронемашин российские силы остановили почти за 50 метров от опорного пункта. Отмечается, что ВСУ пытались на технике высадиться в траншеях, но были вынуждены отступить.

Ранее российские войска разбили боевую украинскую БМП под Кременной в Луганской народной республике и попали на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Турция отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию
Задержанный за коррупцию генерал Росгвардии вернул следователям откаты
Стало известно о гибели еще одного иностранного наемника на Украине
В Киеве понадеялись на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Определен основной фактор инфекционности коронавируса
В сети появилось видео уничтожения техники НАТО в Запорожской области
На льду Байкала потерялись 14 человек
Известная телеведущая высказалась о жизни в Москве
Актриса из сериала «Универ» устроила драку в подмосковном фитнес-клубе
В WhatsApp появится новая функция
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.