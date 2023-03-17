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14:33, 17 марта 2023Бывший СССР

Российские войска разбили украинскую БМП под Кременной и попали на видео

РИА Новости показало на видео последствия удара ВС РФ по украинской БМП под Кременной

Российские войска разбили боевую машину пехоты (БМП), которая принадлежала бойцам ВСУ, под Кременной в ЛНР и попали на видео. Запись публикует РИА Новости.

На видео показаны последствия удара по украинской БМП — как правее дороги догорает техника ВСУ и как вверх поднимается столб дыма. Утверждается, что российские военные заметили эту бронемашину с помощью беспилотника. Позднее им же велась корректировка огня для артиллерии.

По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, сейчас бойцы ВСУ пытаются маскировать оборонительные позиции на сватовско-кременном направлении. Помимо этого, они активно создают «ложные позиции» для отвлечения внимания российских войск, сказал он.

Варвара Кошечкина
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