В ЛНР заявили о ложных позициях ВСУ на направлении Сватово-Кременная

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ оборудуют ложные позиции под Сватово и Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с тем, чтобы ввести в заблуждение российские части на направлении Сватово-Кременная, маскируют свои позиции и оборудуют ложные, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

На ложных позициях украинцы устанавливают макеты бронетехники и артиллерийских систем.

«Для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест сосредоточения, также отмечена установка противником металлических уголковых отражателей», — также добавил Марочко.

Ранее он сообщил, что ВСУ под Купянском начали активнее применять боевые системы западного образца. В частности, речь идет об используемых на уровне взводов бесшумных минометов, предположительно, — польских LMP-2017.