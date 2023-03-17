В ЛНР сообщили о применении Украиной бесшумных минометов под Купянском

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ под Купянском используют бесшумные минометы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском начали активнее применять боевые системы западного образца, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

В частности, речь идет об используемых на уровне взводов бесшумных минометов, предположительно, — польских LMP-2017.

«Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел», — сказал Марочко, отметив, что огонь из таких минометов ведут маневренные группы, численностью до 30 человек.

Ранее он рассказал, что украинские военные минируют купянское направление американскими, а также немецкими и французскими минами. Боеприпасы без маркировки, добавил он, очень похожи на мины советского производства.