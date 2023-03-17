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08:19, 17 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о применении Украиной бесшумных минометов под Купянском

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ под Купянском используют бесшумные минометы
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском начали активнее применять боевые системы западного образца, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

В частности, речь идет об используемых на уровне взводов бесшумных минометов, предположительно, — польских LMP-2017.

«Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел», — сказал Марочко, отметив, что огонь из таких минометов ведут маневренные группы, численностью до 30 человек.

Ранее он рассказал, что украинские военные минируют купянское направление американскими, а также немецкими и французскими минами. Боеприпасы без маркировки, добавил он, очень похожи на мины советского производства.

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Алевтина Запольская
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