В ЛНР заявили о минировании украинскими военными купянского направления

Марочко: украинские военные минируют купянское направление американскими минами

Украинские военные минируют купянское направление американскими, а также немецкими и французскими минами. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Украинские боевики минируют местность натовскими минами и минами без маркировки», — рассказал Марочко, отметив, что в районах бывших украинских позиций были выявлены как противопехотные, так и противотанковые мины.

Боеприпасы без маркировки, добавил он, очень похожи на мины советского производства.

Ранее заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор рассказал, что украинские военнослужащие идут на хитрости и ставят мины-ловушки, опасные не только для тяжелой техники, но и для саперов.