Российские саперы рассказали о минах-ловушках ВСУ под Мариуполем

Российский сапер заявил, что ВСУ идут на хитрости и ставят мины ловушки в районе Мариуполя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) идут на хитрости и ставят мины-ловушки, которые приходится обезвреживать российским саперам. Об этом рассказал заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор, передает РИА Новости.

По словам Диктора, в настоящее время российские специалисты работают над разминированием противотанковых полей в районе Мариуполя.

Как объяснил замкомандира, такие поля опасны не только для тяжелой техники, но и дня самих саперов — рядом с противотанковыми минами также установлено множество противопехотных. «Соответственно, сапер видит противотанковую мину, начинает около нее производить работу и около этой же мины находит еще порядка четыре-пять противопехотных мин, которые были установлены специально для поражения сапера», — рассказал Диктор.