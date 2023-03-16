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08:23, 16 марта 2023Бывший СССР

Российские саперы рассказали о минах-ловушках ВСУ под Мариуполем

Российский сапер заявил, что ВСУ идут на хитрости и ставят мины ловушки в районе Мариуполя

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) идут на хитрости и ставят мины-ловушки, которые приходится обезвреживать российским саперам. Об этом рассказал заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор, передает РИА Новости.

По словам Диктора, в настоящее время российские специалисты работают над разминированием противотанковых полей в районе Мариуполя.

Как объяснил замкомандира, такие поля опасны не только для тяжелой техники, но и дня самих саперов — рядом с противотанковыми минами также установлено множество противопехотных. «Соответственно, сапер видит противотанковую мину, начинает около нее производить работу и около этой же мины находит еще порядка четыре-пять противопехотных мин, которые были установлены специально для поражения сапера», — рассказал Диктор.

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Алевтина Запольская
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