В Польше призвали к отставке посла за слова о конфликте с Россией

Депутат сейма Польши призвал к отставке посла Росцишевского за слова о конфликте с Россией

Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который в эфире французского телеканала LCI допустил вступление страны в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter-аккаунте движения.

Депутат сейма от партии Роберт Винницкий счел высказывание Росцишевского скандальным и противоречащим интересам страны. Парламентарий отметил, что подобные слова «не должны звучать из уст польского посла». В связи с этим он предложил немедленно отстранить посла от должности.

Заявление польского посла о том, что Варшава вступит в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, было опубликовано каналом LCI в минувшую субботу, 18 марта. Вскоре после этого посольство Польши во Франции в Twitter опровергло заявление Росцишевского. В дипмиссии отметили, что слова были вырваны из контекста. Там подчеркнули, что дипломат в интервью говорил о необходимости помощи Украине и о том, что Россия якобы представляет опасность для Европы и европейских ценностей.