Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:56, 21 марта 2023Мир

В Польше призвали к отставке посла за слова о конфликте с Россией

Депутат сейма Польши призвал к отставке посла Росцишевского за слова о конфликте с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который в эфире французского телеканала LCI допустил вступление страны в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter-аккаунте движения.

Депутат сейма от партии Роберт Винницкий счел высказывание Росцишевского скандальным и противоречащим интересам страны. Парламентарий отметил, что подобные слова «не должны звучать из уст польского посла». В связи с этим он предложил немедленно отстранить посла от должности.

Заявление польского посла о том, что Варшава вступит в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, было опубликовано каналом LCI в минувшую субботу, 18 марта. Вскоре после этого посольство Польши во Франции в Twitter опровергло заявление Росцишевского. В дипмиссии отметили, что слова были вырваны из контекста. Там подчеркнули, что дипломат в интервью говорил о необходимости помощи Украине и о том, что Россия якобы представляет опасность для Европы и европейских ценностей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Начиненные шрапнелью беспилотники атаковали крымский Джанкой
В Германии выразили недоверие властям из-за ситуации с «Северными потоками»
Россиянка побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю»
Увеличенный срок пребывания в России украинцев из ДНР и ЛНР отменили
Мясников предупредил об опасности для здоровья одного вида сока
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского конфликта
Председатель КНР подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией
В Крыму опровергли повреждение железной дороги после атаки дронов на Джанкой
Анонсирована встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Иран понадеялся на огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.