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12:29, 21 марта 2023Среда обитания

Звезда «Сватов» раскрыла траты на квартиру

Актриса Татьяна Васильева раскрыла, что платит в месяц за квартиру 10 тысяч рублей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская актриса, звезда комедийного сериала «Сваты» Татьяна Васильева в интервью изданию Teleprogramma.pro раскрыла ежемесячные траты на квартиру и отметила, что живет не только на пенсию.

Актриса заявила, что получает в месяц пенсию в 30 тысяч рублей. Однако этих денег ей не хватает, чтобы обеспечить свои нужды. В итоге Васильевой приходится работать.

«Как может этих денег хватать на что-то? Если я только за квартиру плачу около 10 тысяч. Приходится работать, конечно. Вот и сейчас я на гастролях», — уточнила артистка.

Ранее российский артист клоунады, народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, что зарабатывать деньги во время пенсии можно на сдаче квартиры в аренду. Он также добавил, что не может позволить себе жить только на пенсию в размере 30 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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