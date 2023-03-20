Куклачев рассказал о способе заработка на пенсии

Артист Куклачев посоветовал на пенсии сдавать квартиру в аренду

Российский артист клоунады, народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, что зарабатывать деньги во время пенсии можно на сдаче квартиры в аренду. Советом он поделился в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Во время разговора Куклачева спросили о пенсии и тратах на жизнь. По его словам, каждый месяц на бензин он тратит около 30 тысяч рублей. Часть заработка у артиста также уходит на корм для кошек и продукты, поэтому он не может позволить себе жить только на пенсию в размере 30 тысяч рублей.

«Самое правильное — заранее подготовиться к пенсии, купить недвижимость и сдавать ее. И теперь я это всем тоже советую», — рекомендовал Куклачев.

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