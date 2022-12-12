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11:49, 12 декабря 2022Среда обитания

Жена ведущего Первого канала раскрыла траты на услуги ЖКХ

Супруга ведущего Дмитрия Диброва раскрыла, что тратит на услуги ЖКХ около 70 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Супруга ведущего Первого канала Дмитрия Диброва Полина раскрыла, что в месяц тратит на услуги ЖКХ несколько десятков тысяч рублей. Она поделилась подробностями в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Во время программы Диброва отметила, что им приходят большие счета за коммунальные услуги, при этом туда не входит вода, так как у них дома установлена собственная скважина. За электричество, обслуживание поселка и газ супруги отдают около 70 тысяч рублей.

По словам жены телеведущего, она контролирует оплату квитанций и потребление ресурсов. С зарплатой персонала траты выходят больше. «Если не выключать свет на улице на ночь, то это плюс 10 тысяч», — отметила Диброва.

Ранее свои траты на ЖКУ раскрыла телеведущая Ксения Бородина. Она отметила, что за воду, свет, отопление и другие услуги у нее вышло 48 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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