Жена ведущего Первого канала раскрыла траты на услуги ЖКХ

Супруга ведущего Дмитрия Диброва раскрыла, что тратит на услуги ЖКХ около 70 тысяч рублей

Супруга ведущего Первого канала Дмитрия Диброва Полина раскрыла, что в месяц тратит на услуги ЖКХ несколько десятков тысяч рублей. Она поделилась подробностями в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Во время программы Диброва отметила, что им приходят большие счета за коммунальные услуги, при этом туда не входит вода, так как у них дома установлена собственная скважина. За электричество, обслуживание поселка и газ супруги отдают около 70 тысяч рублей.

По словам жены телеведущего, она контролирует оплату квитанций и потребление ресурсов. С зарплатой персонала траты выходят больше. «Если не выключать свет на улице на ночь, то это плюс 10 тысяч», — отметила Диброва.

Ранее свои траты на ЖКУ раскрыла телеведущая Ксения Бородина. Она отметила, что за воду, свет, отопление и другие услуги у нее вышло 48 тысяч рублей.