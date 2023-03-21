Стилист Рогов назвал необходимую вещь на весну и лето 2023 года
Российский стилист Александр Рогов назвал необходимую вещь на весну и лето 2023 года. Соответствующий пост он разместил в Telegram.
Специалист посоветовал женщинам приобрести в теплом сезоне тельняшки. «Абсолютный мастхэв весенне-летнего гардероба», — отметил он. При этом эксперт проиллюстрировал публикацию снимками с образами, в которых используется данный предмет одежды различных фасонов: от приталенного с вырезом лодочкой до оверсайз-модели с воротом на молнии.
Он продемонстрировал, что тельняшку можно сочетать с макси- и мини-юбками и обувью на каблуках, джинсами и свободными брюками, а также с шортами и балетками.
Ранее креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала самые актуальные модели джинсов на весну 2023 года. Рейтинг главных трендов сезона возглавили джинсы-парашюты.