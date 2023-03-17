Названы самые модные джинсы на весну

Gloria Jeans: джинсы-парашюты стали самыми модными весной 2023 года

Креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала самые актуальные модели джинсов на весну 2023 года. Соответствующие комментарии поступили в редакцию «Ленты.ру».

Рейтинг главных трендов сезона возглавили джинсы-парашюты. Отмечается, что указанный фасон обладает гиперобъемным силуэтом, а также защипами и резинками с фиксаторами снизу. За счет последних можно носить одни брюки в двух вариациях: и как парашюты, и как широкие прямые штаны.

При этом представители бренда рекомендуют экспериментировать с посадками изделий. Так, популярные в 2000-х годах джинсы с ультранизкой линией талии сейчас вновь стали модными. Данные предметы можно сочетать с кроп-топами, укороченными рубашками, джинсовками оверсайз и худи в стиле преппи.

Ранее российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал актуальные модели брюк в 2023 году. По словам эксперта, популярными оказались свободные и широкие фасоны.