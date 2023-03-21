Госдума приняла проект о переходе новых регионов на московское время

Госдума в первом чтении приняла закон о переходе новых регионов России на московское время

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о переходе новых регионов России на московское время. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующий документ был внесен в Госдуму еще в феврале. Предлагалось поправками дополнить закон «Об исчислении времени». В пояснительной записке к документу также уточняется, что в настоящее время в этих регионах фактически действует московское время.

«Проектом федерального закона предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область — в состав территорий, образующих вторую часовую зону (мск, московское время, UTC+3)», — говорится в пояснении.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил вернуть в России переход на зимнее и летнее время. Парламентарий уточнил, что отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00.