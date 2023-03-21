Си Цзиньпин призвал наладить тесные отношения между Россией и Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин: между Россией и Китаем должны быть тесные взаимоотношения

Пекин уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений и считает, что они должны быть более тесными, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Цитату приводит РИА Новости.

«В этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества», — подчеркнул Си.