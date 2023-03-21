Захарова обвинила Белый дом в пренебрежительном отношении к журналистам

Захарова заявила, что МИД России отвечает на любые вопросы СМИ в отличие от Белого дома

Журналисты на пресс-конференциях в МИД России могут задавать любые вопросы и не подвергаются сегрегации в отличие от их коллег на брифингах в Белом доме, в то время как американская сторона относится пренебрежительно к сотрудникам СМИ. Об этом заявила 21 марта официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«С удивлением ознакомились с перепалкой на брифинге Белого дома от 20 марта, где недавно пресс-секретарь Карин Жан-Пьер буквально не давала корреспонденту Today News Africa Саймону Атебе произнести ни слова, отчитывая его как мальчишку, рассказывая о том, что ему можно и что нельзя», — возмутилась дипломат.

При этом, как объяснила Захарова, поведение Карин Жан-Пьер не шокировало представителей российского МИД. Дипломатов больше всего удивило, что корреспондент Today News Africa, пытаясь получить право на вопрос, произнес интересную фразу.

«То, что вы делаете, — насмешка над первой поправкой в Конституцию (о свободе слова и СМИ)! Уже семь месяцев вы не давали мне слова! <...> Мы же не в Китае, не в России находимся», — процитировала журналиста Захарова.

Как отметила с иронией дипломат, корреспондент «фантастическим образом попал в самую суть».

«Вашингтон действительно не Китай и не Россия — мы, в отличие от Белого дома и Госдепа, не занимаемся сегрегацией журналистов и даем возможность задать вопрос всем», — объяснила представитель МИД.

Также Захарова предложила своим подписчикам подключиться к ближайшему брифингу, разместив ссылки на страницы с трансляцией пресс-конференций МИД и с фото- и видеоматериалами российского дипведомства.

8 марта профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт заявил, что США выступают против возвращения многополярного мира, поскольку предпочитают оставаться без конкурентов. По мнению эксперта, Штаты по-прежнему стремятся оставаться единственным лидером, несмотря на призывы других стран к формированию многополярного мира. Он заявил, что у администрации президента Джо Байдена есть страх перед подобным сценарием.