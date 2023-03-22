Шойгу заявил о десятках тысяч уничтоженных в ходе СВО объектов ВСУ

Шойгу заявил, что ВКС России уничтожили более 20 тысяч объектов ВСУ в ходе спецоперации

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили более 20 тысяч объектов противника. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Российские военные летчики совершили свыше 140 тысяч боевых вылетов, добавил он. Глава оборонного ведомства также рассказал, что летчики военно-транспортной авиации в зоне СВО работают круглосуточно: доставляют грузы и личный состав.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.

Ранее Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине. «Любая война заканчивается миром», — сказал он.