Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:52, 21 марта 2023Россия

Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине

Министр обороны России Шойгу заявил, что любой конфликт заканчивается миром

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Любая война заканчивается миром», — заявил Шойгу, отвечая на вопрос журналистов.

При этом глава российского оборонного ведомства не стал называть сроки завершения конфликта.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться до конца 2023 года. Политик уверен, что европейские страны признают неправильность своих действий, после чего у них не останется иного выхода, кроме как вернуться к ведению дел с Москвой.

Кроме того, в декабре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил сроки окончания спецоперации словами «это может быть и завтра». По мнению пресс-секретаря президента России Владимира Путина, СВО может завершиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине
Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление
Убивший из ревности 17-летнюю россиянку мужчина пойдет под суд
Россия выступила против независимости Тайваня в любой форме
Путин оценил план Китая по урегулированию ситуации на Украине
Брошенная мужем из-за бороды женщина пошла к гуру и полюбила свою внешность
В Перми 23 сотрудников наркомаркета осудили в сумме на 200 лет колонии
ЦБ ужесточил требования валютных резервов для банков
Молдавские журналисты пикетировали здание Европарламента
«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме матча Кубка Гагарина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.