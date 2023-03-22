Объяснено нежелание Китая создавать альянс с Россией

Китаист Ломанов заявил, что нежелание Пекина создавать альянсы не направлено против России

Китай не хочет создавать союзы ни с кем, такая позиция не направлена против России. Так нежелание Пекина вступить в альянс с Москвой объяснил профессор РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов в интервью «Ленте.ру».

Китаист пояснил, что подобная позиция придает Пекину ощущение моральной правоты по отношению к Западу. Китайские власти убеждены, что благодаря отказу от создания союзов они наделены правом судить о том, каким должен быть мир XXI века. «Один из краеугольных камней внешнеполитической идеологии Китая состоит в том, что Запад застрял в старом мире холодной войны и блокового противостояния, тогда как Китай живет в новом, в XXI веке — веке широких и открытых партнерств, веке без всяких блоков, где люди прячутся за высоким забором и считают, что они самые умные и хорошие, а вокруг полный кошмар», — рассказал Ломанов.

Специалист подчеркнул, что конкретное сближение и взаимодействие между Россией и Китаем имеет большие перспективы, но пока Китай следует своей принципиальной позиции, шансы на создание военно-политического блока с участием России и Китая практически равны нулю. «Для танго нужны двое», — отметил он.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. В частности, Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом и не направлены против третьих стран.