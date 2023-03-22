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06:36, 22 марта 2023Мир

Американский ветеран рассказал о превосходстве армии России над США

Ветеран Дрейвен: армия США при столкновении с Россией потерпела бы окрушительное поражение

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что при столкновении с армией России или Китая американские войска потерпели бы сокрушительное поражение. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Американский ветеран пояснил, что к ослаблению армии Соединенных Штатов привело внедрение прогрессивной либеральной политики в военные структуры. По его словам, стандарты тренировок снизились из-за того, что женщин начали принимать даже в структуры специального назначения. Также негативное влияние на армию страны оказало падение уровня образования в США, сказал он. Дрейвен добавил, что также много усилий тратится на внедрение ЛГБТ-идеологии. В результате остается меньше ресурсов на качественную подготовку бойцов, отметил он.

Ветеран подчеркнул, что американская экономика находится в упадке. По его мнению, Китай и Россия «могли бы победить» Соединенные Штаты своей экономикой «еще до попадания на поле боя».

Дрейвен считает, что если Пекин и Москва и Россия устанут от методов американской стороны, то США ждет «быстрый и насильственный конец» в военном и экономическом отношении.

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Марина Совина
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