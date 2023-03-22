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11:31, 22 марта 2023Путешествия

В России водитель рейсового автобуса на скорости въехал в здание аэропорта

Водитель рейсового автобуса превысил скорость и врезался в здание аэропорта «Магадан»

Кадр: ГИБДД УМВД России по Магаданской области

В поселке Сокол Магаданской области водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в здание аэропорта. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел утром в среду, 22 марта, на привокзальной площади аэропорта Магадан. 63-летний водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту Магадан — Аэропорт, превысил безопасную скорость движения и въехал в здание авиагавани.

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В салоне автобуса находился один пассажир. В результате аварии никто не пострадал. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее в январе в Индонезии самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air протаранил здание терминала аэропорта во время выруливания на взлетную полосу. Никто из пассажиров не пострадал.

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Дарья Рыбак
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