В России водитель рейсового автобуса на скорости въехал в здание аэропорта

Водитель рейсового автобуса превысил скорость и врезался в здание аэропорта «Магадан»

В поселке Сокол Магаданской области водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в здание аэропорта. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел утром в среду, 22 марта, на привокзальной площади аэропорта Магадан. 63-летний водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту Магадан — Аэропорт, превысил безопасную скорость движения и въехал в здание авиагавани.

В салоне автобуса находился один пассажир. В результате аварии никто не пострадал. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее в январе в Индонезии самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air протаранил здание терминала аэропорта во время выруливания на взлетную полосу. Никто из пассажиров не пострадал.