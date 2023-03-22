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07:14, 22 марта 2023Экономика

США и Великобритания достигли рекордного дефицита торгового баланса

РИА Новости: США и Британия достигли в 2022 году рекордного дефицита торгового баланса

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США и Великобритания по итогам прошлого года зафиксировали рекордные дефициты торгового баланса — 1,18 триллиона и 290,4 миллиарда долларов соответственно, став лидерами по этому показателю среди крупных экономик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб.

Отмечается, что рекордные показатели по итогу 2022 года также оказались и у Индии. За прошлый год страна нарастила торговый дефицит на половину — до 268,3 миллиарда долларов.

На четвертом месте оказалась Франция, чей торговый дефицит за год вырос до 171,7 миллиарда долларов. Следом идет Япония, чье отрицательное сальдо торгового баланса выросло почти в десять раз — до 150,5 миллиарда долларов.

По данным РИА Новости, абсолютным лидером по росту торгового дефицита оказалась Польша, где показатель подскочил в 52,5 раза — до 21 миллиарда долларов.

Агентство провело исследование на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира.

Ранее бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП. «Вероятность рецессии сейчас, по моему мнению, является бесспорной», — уточнил он.

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