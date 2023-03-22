Финансист спрогнозировал рецессию в США в ближайшие два месяца

Финансист Макдональд: США не получится избежать наступления рецессии в ближайшие 2 месяца

Риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП. О таком прогнозе РИА Новости рассказал бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

«Вероятность рецессии сейчас, по моему мнению, является бесспорной», — уточнил он.

Финансист указал на ожидаемое резкое снижение экономической активности и ВВП. В период финансового кризиса в 2008 году эксперт работал в Lehman Brothers и отвечал за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами.

«В последующий месяц или два типичным является резкое сокращение экономической активности, ВВП, рабочих мест — сокращения рабочих мест, вероятнее всего, будут увеличиваться резкими темпами», — подчеркнул Макдональд.

По его словам, сейчас происходит утрата доверия в системе со стороны инвесторов, поскольку они переживают потери из-за банков США и Европы.

Банкротство американского банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.

15 марта главный экономист Moody's Analytics Марк Занди оценил последствия недавнего банковского краха для американской экономики. Он заявил, что Федеральная резервная система США вряд ли повысит процентные ставки на своем следующем заседании 22 марта из-за полной неопределенности после недавних банкротств банков. По его словам, последние данные по индексу потребительских цен 14 марта показали, что инфляция вновь выросла в феврале, но соответствовала ожиданиям.

Комментарии эксперта прозвучали после закрытия 10 марта Silicon Valley Bank (SVB), что стало крупнейшим банковским крахом в США со времен финансового кризиса 2008 года и вторым по величине за всю историю. 12 марта политики предприняли усилия, чтобы поддержать вкладчиков как в SVB, так и в Signature Bank (SNY), который также был закрыт.