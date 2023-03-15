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13:41, 15 марта 2023Экономика

Оценены последствия банковского краха для американской экономики

Главный экономист Moody's Analytics Занди: ФРС вряд ли повысит ставки 22 марта

Фото: Reuters

Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди (Mark Zandi) в интервью CNBC оценил последствия недавнего банковского краха для американской экономики. Он заявил, что Федеральная резервная система США (ФРС) вряд ли повысит процентные ставки на своем следующем заседании 22 марта из-за полной неопределенности после недавних банкротств банков.

По словам Занди, регулятор будет сосредоточен прежде всего на событиях нескольких последних дней, которые потрясли банковскую систему и рынки и, безусловно, повлияют на принятие решений по денежно-кредитной политике. Хоть инфляция и остается проблемой для экономики США, она замедляется и движется в правильном направлении, добавил он.

Последние данные по индексу потребительских цен 14 марта показали, что инфляция вновь выросла в феврале, но соответствовала ожиданиям. Занди считает, что, возможно, потребуется еще одно повышение ставок, но на данный момент гораздо важнее сосредоточиться на потенциально более серьезных проблемах в банковской системе. Он ожидает, что ФРС произведет еще два повышения ставки на четверть процентного пункта — по 25 базисных пунктов на заседаниях в мае и июне.

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Комментарии эксперта прозвучали после закрытия 10 марта Silicon Valley Bank (SVB), что стало крупнейшим банковским крахом в США со времен финансового кризиса 2008 года и вторым по величине за всю историю. В воскресенье 12 марта политики предприняли усилия, чтобы поддержать вкладчиков как в SVB, так и в Signature Bank (SNY), который также был закрыт.

Тем не менее экономист считает, что банковская система США находится в «довольно хорошем положении». «Есть проблемные банки, но они довольно своеобразны», — отметил Занди. Обанкротившиеся учреждения отличались тем, что обслуживали технологический сектор в случае SVB и крипторынки в случае Signature.

14 марта Moody's Investors Service понизило свой прогноз по всей банковской системе США со стабильного до негативного. Аналитики усомнились в перспективах системы на фоне «стремительного ухудшения операционной среды» после оттока депозитов в SVB, Silvergate Bank и Signature Bank, а также банкротства SVB и SNY.

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Влада Горячева
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