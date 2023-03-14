В стабильности банковской системы США усомнились

Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило со стабильного до негативного прогноз по банковской системе США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные исследования.

Аналитики усомнились в перспективах системы на фоне «стремительного ухудшения операционной среды» после оттока депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY.

Несмотря на понижение рейтинга, американский фондовый рынок отскочил после недавнего падения. В частности, Dow Jones прибавил более 1,4 процента, поднявшись в верхней точке до 32 508 пунктов. Индекс S&P 500 рос почти на два процента, до 4637 пунктов на максимуме.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком со времен финансового кризиса 2008-го. Он занимал 16-е место по величине активов. О его банкротстве стало известно 11 марта. Вскоре был закрыт еще один крупный банк — нью-йоркский Signature Bank. Президент США Джо Байден заверил американцев, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам.