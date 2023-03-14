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18:34, 14 марта 2023Экономика

В стабильности банковской системы США усомнились

Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило со стабильного до негативного прогноз по банковской системе США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные исследования.

Аналитики усомнились в перспективах системы на фоне «стремительного ухудшения операционной среды» после оттока депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY.

Несмотря на понижение рейтинга, американский фондовый рынок отскочил после недавнего падения. В частности, Dow Jones прибавил более 1,4 процента, поднявшись в верхней точке до 32 508 пунктов. Индекс S&P 500 рос почти на два процента, до 4637 пунктов на максимуме.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком со времен финансового кризиса 2008-го. Он занимал 16-е место по величине активов. О его банкротстве стало известно 11 марта. Вскоре был закрыт еще один крупный банк — нью-йоркский Signature Bank. Президент США Джо Байден заверил американцев, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам.

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Платон Щукин
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