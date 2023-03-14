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18:25, 14 марта 2023Экономика

Американский фондовый рынок резко вырос

Основные фондовые индексы США восстановились после обвала 13 марта

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В ходе торгов во вторник, 14 марта, акции американских компаний резко выросли после обвала 13 марта — ведущие индексы прибавили более одного-двух процентов сразу после открытия торгов, свидетельствуют данные investing.com.

Промышленный индекс Dow Jones, отражающий динамику стоимости акций 30 крупнейших промышленных американских компаний из ведущих отраслей промышленности, прибавил более 1,4 процента, поднявшись в верхней точке до 32 508 пунктов. Индекс S&P 500, рассчитывающийся на основе цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний на рынке США, рос почти на два процента, до 4637 пунктов на максимуме.

Более чем два процента прибавлял индекс биржи Nasdaq, которая специализируется на акциях IT-компаний, Nasdaq Composite — индекс рос до 14 646 пунктов в верхней точке. Еще одним показателем улучшения настроений на рынке является индекс Cboe (VIX) — так называемая «шкала страха» Уолл-стрит, которая служит основным индикатором волатильности акций фондового рынка США. С закрытия торгов 13 марта этот индекс опускался более чем на 14 процентов.

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Положительная динамика и восстановление американского фондового рынка связано с вышедшими данными о замедлении инфляции в США, объясняет Bloomberg. Годовой рост цен в феврале затормозился до 6 процентов по сравнению с отметкой в 6,4 процента в январе.

Фактические цифры совпали с прогнозами аналитиков, в отличие от ситуации в предыдущем месяце. Это заметно обрадовало рынок, который теперь ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) США перестанет повышать ключевую ставку и, возможно, даже снизит ее. Эксперты прогнозируют, что на фоне новых данных по инфляции резкого повышения ставки не будет, однако она в любом случае будет поднята на 25 базисных пунктов.

Бурный рост фондового рынка США произошел после серьезного падения днем ранее. Основные индексы потеряли более одного, а в некоторых случаях — около полутора процентов. Главным драйвером стал крах двух крупных американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank — и возросшие опасения инвесторов относительно безопасности банковской системы страны.

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Мария Грушко
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