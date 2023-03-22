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13:09, 22 марта 2023Россия

Тело трехмесячного младенца обнаружили на балконе квартиры в российском регионе

Тело трехмесячного младенца обнаружили на балконе квартиры в Омске

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тело трехмесячного младенца нашли на балконе дома на улице Лукашевича в Омске. Об этом 22 марта сообщает портал «Город55» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник издания рассказал, что погибшую девочку обнаружили в квартире ее матери, и уточнил, что эксперты не выявили следов насильственной смерти. Женщина утверждает, что ребенок скончался еще в феврале. По ее словам, девочка якобы перестала дышать и умерла, после чего мать решила спрятать ее на балконе. Известно, что помимо скончавшегося младенца, у нее есть другие дети.

В следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону заявили, что по факту случившегося организована проверка. По информации ведомства, ребенок скончался в возрасте двух месяцев. Сотрудники правоохранительных органов изучают слова россиянки — после анализа ее действий женщину могут направить на психиатрическую экспертизу. Причину смерти младенца установят по результатам гистологического исследования.

Ранее сообщалось, что завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца нашли в мусорном контейнере в Новокузнецке. Мать погибшего ребенка положила его в холодильник и выбросила спустя месяц.

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Варвара Родикова
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