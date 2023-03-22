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17:44, 22 марта 2023Ценности

Александр Васильев назвал пять главных правил выбора базовой одежды

Историк моды Александр Васильев: базовая одежда должна быть удобной и иметь простой крой

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал в Telegram пять главных правил выбора базовой одежды.

Эксперт указал, что в первую очередь при покупке данных предметов гардероба следует ориентироваться на образ жизни и поставленные цели. Также он посоветовал отдавать предпочтение классическим и универсальным цветам. «Если хочется добавить принты, также выбирайте классические варианты, такие как клетка, полоска, горох, "гусиная лапка", мильфлер [пестрый цветочный или растительный принт] и так далее», — отметил автор поста.

В то же время он указал, что одежда должна быть удобной и иметь простой крой и хорошее качество. «Идея базы — прослужить своей хозяйке как минимум несколько сезонов (...) Лучше сэкономить на трендовой, сезонной вещи, если будет стоять выбор», — заключил специалист.

В ноябре 2022 года Александр Васильев раскрыл секреты удачного шопинга. Так, он призвал продумать необходимые покупки, проанализировать свой тип фигуры и выяснить цветотип.

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Алина Гостева
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