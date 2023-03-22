На Украине экс-командира «Беркута» обвинили в убийстве митингующих на Майдане

Офис генпрокурора Украины обвинил экс-командира «Беркута» в теракте и убийствах на Майдане

Офис генерального прокурора Украины заявил, что бывшему командиру батальона милиции особого назначения «Беркут» главного управления МВД Украины во Львовской области предъявили обвинения в якобы организации теракта и умышленных убийствах митингующих на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Экс-командиру "Беркута" предъявили обвинения в организации теракта и умышленных убийствах митингующих», — сказано в сообщении. Его обвинили по делу об организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центре Киева, уточнил офис генпрокурора.

По информации следствия, он организовал террористический акт, который совершили его сотрудники с применением специальных средств и огнестрельного оружия. Целью экс-командира было препятствование движению митингующих к зданию Верховной рады Украины, добавило ведомство.

Массовые протестные акции, известные как Евромайдан, проходили зимой 2013-2014 годов и закончились свержением бывшего президента Виктора Украины Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих и силовиков в Киеве погибли более 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за случившееся на спецподразделение МВД «Беркут». Его бывшие сотрудники вину отрицают.