Яровая заявила о работе объектов НАТО под видом биолабораторий США на Украине
Яровая: под видом американских биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО
Военные объекты НАТО действуют на Украине под видом американских биолабораторий, рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, проведенное Россией расследование выявило, что под видом биолабораторий на Украине действовали военный объекты США и НАТО.
Работа таких объектов под прикрытием биологической деятельности якобы позволила Вашингтону обойти препятствия, связанные с открытым размещением военных объектов на территории иностранных государств, пояснила Яровая.