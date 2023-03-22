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11:24, 22 марта 2023Россия

Яровая заявила о работе объектов НАТО под видом биолабораторий США на Украине

Яровая: под видом американских биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО

Фото: Louis Reed / Unsplash

Военные объекты НАТО действуют на Украине под видом американских биолабораторий, рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, проведенное Россией расследование выявило, что под видом биолабораторий на Украине действовали военный объекты США и НАТО.

Работа таких объектов под прикрытием биологической деятельности якобы позволила Вашингтону обойти препятствия, связанные с открытым размещением военных объектов на территории иностранных государств, пояснила Яровая.

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Алан Босиков
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