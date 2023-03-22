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15:23, 22 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении 50 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении 50 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие на купянском направлении уничтожили более 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам отчитались в Министерстве обороны в среду, 22 марта.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар по позициям противника был нанесен в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области.

Уничтожены также две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 «Акация» и склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны противника.

На еще одном направлении — краснолиманском — ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено более 90 украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.

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Евгения Куликова
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