Минобороны отчиталось об уничтожении 50 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении 50 бойцов ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие на купянском направлении уничтожили более 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам отчитались в Министерстве обороны в среду, 22 марта.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар по позициям противника был нанесен в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области.

Уничтожены также две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 «Акация» и склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны противника.

На еще одном направлении — краснолиманском — ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено более 90 украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.