Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 22 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило об уничтожении свыше 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Reuters

Российские военнослужащие уничтожили свыше 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 22 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Боевые действия на этом направлении проводились силами подразделений российской группировки войск «Центр». В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились в районах Червоной Дибровы, села Площанка и поселка Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР).

Помимо живой силы, за сутки российские войска уничтожили две боевые бронированные машины, три пикапа, одну самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Также официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении за сутки было ликвидировано более 300 военнослужащих ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам России президент страны Владимир Путин назвал целями военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Лавров предрек эскалацию конфликта на Украине из-за снарядов с обедненным ураном
В грузинском парламенте подрались депутаты
Названы простые правила для предотвращения деменции
На российском заводе начали собирать китайские грузовики
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
Эд Ширан рассказал о намерении выпустить посмертный альбом
Заключенные расковыряли стену камеры зубной щеткой и сбежали в блинную
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
ВСУ обстреляли приграничное российское село
Названы города России с наибольшим ростом цен на «вторичку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.