Российские войска уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило об уничтожении свыше 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили свыше 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 22 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Боевые действия на этом направлении проводились силами подразделений российской группировки войск «Центр». В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились в районах Червоной Дибровы, села Площанка и поселка Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР).

Помимо живой силы, за сутки российские войска уничтожили две боевые бронированные машины, три пикапа, одну самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Также официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении за сутки было ликвидировано более 300 военнослужащих ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам России президент страны Владимир Путин назвал целями военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.