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15:20, 22 марта 2023Россия

В Минобороны заявили об уничтожении более 300 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 300 военнослужащих ВСУ на донецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская группировка войск «Южная» на донецком направлении уничтожила более 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что такое число бойцов противника на одном направлении удалось ликвидировать с помощью огня артиллерии, ударов авиации и тяжелых огнеметных систем.

На донецком направлении Украина за сутки также потеряла три боевые бронированные машины, столько же авто, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20.

Днем ранее, 21 марта, суточные потери ВСУ на донецком направлении составили до 160 человек.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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