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14:55, 22 марта 2023Из жизни

Проверка зрения спасла жизнь пятилетнему мальчику

Рутинная проверка зрения выявила рак у пятилетнего мальчика

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У мальчика из Великобритании выявили редкую форму рака после рутинной проверки зрения. Как сообщает Mirror, болезнь диагностировали после того, как учительница, обеспокоенная рассеянностью ученика, предположила, что он плохо видит.

Родители пятилетнего Тайлера Киса отвели его к окулисту, но при осмотре доктора обнаружили не близорукость или астигматизм, а куда более серьезное заболевание: у Тайлера нашли опухоль мозга.

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Родители мальчика, Дженна Грант и Бойд Кис, заявили, что наблюдательность учительницы спасла их сыну жизнь.

Мы продолжали благодарить ее, потому что она, сама того не зная, спасла ему жизнь. Если бы болезнь продолжила развиваться незамеченной, все могло бы быть куда хуже

Дженна Грантмать мальчика

14 февраля 2023 года ребенка успешно прооперировали. Из мозга извлекли опухоль размером с мяч для гольфа. МРТ подтвердило, что все раковые ткани были удалены.

Спустя неделю анализы показали, что это очень редкий тип рака — карцинома хориоидального сплетения, — а потому мальчику потребуется дополнительное лечение.

Ребенок уже прошел первый курс химиотерапии. По словам родителей, он переносит процедуры хорошо и по-прежнему бодр и энергичен.

Ранее сообщалось о девочке из Британии, у которой обнаружили серьезное заболевание после визита в оптику. Оптометрист заметил сильное внутричерепное давление и спас девочке жизнь, порекомендовав родителям отвезти ее в больницу.

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Антонина Черташ
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