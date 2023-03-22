Шансы на получения Россией военной помощи от Китая оценили

Депутат Чепа назвал маловероятной военную поддержку России Китаем

Китай не станет оказывать военную поддержку России в украинском конфликте, он хочет выступить стороной, прилагающей все усилия для мирного урегулирования. Кроме того, страна уже оказала значительную помощь российской экономике, что не менее существенно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«В существующей ситуации Китай вряд ли станет помогать нам оружием, да сегодня в этом и нет большой необходимости. Страна пытается выступить стороной, которая прилагает усилия для урегулирования конфликта. В любом случае, Китай пользуется огромнейшим уважением и поддержкой в мире, это вторая мировая экономика. Мы понимаем, что усугубление конфликта не на руку Китаю», — сказал Чепа.

Он добавил, что, несмотря на то, что военная помощь от КНР маловероятна, Пекин уже во многом поддержал Россию. В частности, речь идет о развитии экономики.

«В прошлом году наши торгово-экономические отношения выросли на 30 процентов. Планы, которые были озвучены, еще более потрясающие. Так что продолжение развития наших отношений в таком ключе — это и есть главная помощь», — уверен депутат.

Агентство Bloomberg заявило, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию следует расценивать как поддержку курса президента России Владимира Путина по Украине. Агентство подчеркнуло, что это снижает шансы Си выступить посредником между Москвой и Киевом для завершения конфликта на Украине.

