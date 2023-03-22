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20:44, 22 марта 2023Бывший СССР

Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»

Президент Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, во время визита в Харьков он передал мэру города награду «Город-герой Украины». «Он (город — прим. "Ленты.ру") защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что украинский президент посетил позиции Вооруженных сил Украины под Артемовском. Глава государства пообщался с военными и вручил им награды. В каком именно населенном пункте побывал Зеленский, не уточняется.

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Алевтина Запольская
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