Президент Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, во время визита в Харьков он передал мэру города награду «Город-герой Украины». «Он (город — прим. "Ленты.ру") защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что украинский президент посетил позиции Вооруженных сил Украины под Артемовском. Глава государства пообщался с военными и вручил им награды. В каком именно населенном пункте побывал Зеленский, не уточняется.