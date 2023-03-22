Зеленский посетил ВСУ под Артемовском

В Офисе президента Украины заявили, что Зеленский посетил позиции ВСУ под Артемовском

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на заявление офиса главы Украины.

На позициях он пообщался с военнослужащими ВСУ и вручил им награды. Куда именно приехал украинский президент не уточняется.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал примерную численность группировки ВСУ в городе Часов Яр под Артемовском. По его словам, там могут находиться десятки тысяч бойцов, из которых Киев формирует серьезную группировку.