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13:03, 22 марта 2023Бывший СССР

В ДНР назвали численность украинской группировки в Часовом Яре

Советник главы ДНР Гагин заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ в Часовом Яре

Фото: Alex Babenko / Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал примерную численность группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часов Яр. По его словам, там могут находиться десятки тысяч бойцов, передает РИА Новости.

По словам Гагина, украинский гарнизон в Артемовске (украинское название — Бахмут) насчитывает около 10 тысяч человек. Он подчеркнул, что и в Часовом Яре противник формирует достаточно серьезную группировку.

Ранее советник врио главы ДНР заявил, что украинские войска пытаются контратаковать в Артемовске и перебросить в городе резервы из Часова Яра.

По словам Гагина, российские силы уже отбили несколько попыток контратаки ВСУ под Авдеевкой. Украинская армия атаковала в районах населенных пунктов Опытное и Водяное, но эти атаки были купированы.

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Алевтина Запольская
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