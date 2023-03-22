Впервые обнаружены созданные коллайдером нейтрино

Ученые Калифорнийского университета сообщили об открытии созданного коллайдером нейтрино

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне впервые обнаружили нейтрино, созданное Большим адронным коллайдером (БАК). Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Открытие было сделано в рамках эксперимента FASER, в рамках которого был разработан детектор частиц, установленный в CERN. В отличие от других детекторов, таких как ATLAS, который имеет высоту в несколько этажей и весит тысячи тонн, FASER весит около одной тонны и помещается в небольшом боковом туннеле, где фиксирует нейтрино, которые потенциально генерируются при столкновении двух пусков частиц в самом коллайдере.

Нейтрино были открыты почти 70 лет назад лауреатом Нобелевской премии Фредериком Рейнсом, что сыграло важную роль для создания стандартной модели физики элементарных частиц. Коллайдер не способен обнаруживать нейтрино напрямую, и FASER позволяет использовать потенциал БАК полностью. Нейтрино, обнаруженные этим прибором, имеют самую высокую энергию, когда-либо произведенную в лабораторных условиях, и подобны нейтрино, которые образуются благодаря космическим лучам, взаимодействующим с атмосферой Земли.

Помимо нейтрино, одной из других главных целей FASER является идентификация частиц, составляющих темную материю, которая, согласно современным представлениям, составляет большую часть материи во Вселенной.