Шойгу назвал сложной военно-политическую обстановку на Дальнем Востоке

Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке остается сложной

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал сложной военно-политическую обстановку в границах ответственности Восточного военного округа на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии Минобороны. Текст речи министра опубликовал Telegram-канал ведомства.

По словам Шойгу, США наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляя политические и военные связи со своими союзниками и продолжая создавать «американскую архитектуру безопасности», с целью сдерживания России и Китая.

При этом министр подчеркнул, что Восточный военный округ играет большую роль в поддержании стабильности в границах своей ответственности, активно принимая участие в развитии сотрудничества с дружественными России странами. «Только в прошлом году проведено три совместных международных военных учения — "Селенга", "Ларос" и "Морское взаимодействие"», — рассказал Шойгу.

Он также добавил, что в 2022 году боевые возможности Восточного военного округа значительно возросли за счет поступления на вооружение новых образцов современной техники. «В текущем году округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением», — отметил глава российского оборонного ведомства.

В ноябре 2022 года Шойгу заявил, что численность группировки НАТО у границ России в Восточной и Центральной Европе выросла в 2,5 раза до 30 тысяч человек. По его словам, новые многонациональные батальонные тактические группы были созданы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.