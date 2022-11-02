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12:19, 2 ноября 2022Россия

Шойгу заявил о росте численности войск НАТО у границ России в 2,5 раза

Шойгу: группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза до 30 тысяч человек

Фото: Omar Marques / Getty Images

Численность группировки НАТО у границ России в Восточной и Центральной Европе с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза до 30 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в Европе развернуты подразделения вооруженных сил стран Североатлантического альянса. «Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — сообщил глава Минобороны в ходе заседания коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Шойгу также подчеркнул, что в ближайшее время численность войск внерегиональных членов НАТО может увеличиться.

Министр также допустил, что НАТО хочет перейти от сдерживания России своим присутствием к созданию системы обороны вблизи российских границ.

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что в случае появления в Финляндии баз НАТО и ввоза туда ядерного оружия Россия соразмерно усилит безопасность на границе между двумя странами. По его словам, решение финских властей присоединиться к Североатлантическому альянсу привело к пересмотру всех отношений с Хельсинки.

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Константин Лысяков
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