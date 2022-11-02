Шойгу заявил о желании НАТО создать коллективную оборону на «восточном фланге»

Шойгу заявил, что НАТО хочет перейти к созданию коллективной обороны на «восточном фланге»

НАТО хочет перейти от сдерживания России передовым присутствием к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава Минобороны уточнил, что в июне на Мадридском саммите Североатлантический альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия была названа главным источником угроз безопасности.

«В связи с этим альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ», — сказал Шойгу.

Ранее глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев рассказал, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского дипломаты на всех уровнях ведут диалог с партнерами в НАТО о вступлении Киева в альянс.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).