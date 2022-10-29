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21:49, 29 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о работе дипломатов для ускоренного вступления Украины в НАТО

Депутат Рады Чернев: дипломаты ищут поддержку для ускоренного вступления Украины в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев рассказал, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского дипломаты на всех уровнях ведут диалог с партнерами в НАТО о вступлении Киева в альянс. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

Чернев рассказал о работе дипломатов и сообщил, что они ищут поддержку для ускоренного вступления Украины в НАТО. Они ведут переговоры для того, чтобы Киев присоединился к альянсу без плана действия по членству (ПДЧ).

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«На всех уровнях — на президентском уровне, на парламентском уровне, на правительственном уровне, мы ведем переговоры со всеми нашими странами-партнерами, членами НАТО для того, чтобы получить от них поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО без ПДЧ, о котором заявил Владимир Зеленский и направил заявку на такое ускоренное вступление в сентябре этого года», — сообщил депутат.

Ранее на Украине сравнили процессы вступления в ЕС и НАТО. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба предположил, что Киеву будет легче стать членом Евроосюза, чем НАТО.

30 сентября президент Зеленский заявил, что Украина в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он отметил, что страна «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Однако генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос о процедуре ускоренного вступления Украины. Он напомнил, что НАТО придерживается политики открытых дверей.

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Марина Совина
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