Россиянка побывала в отеле Сочи и описала его фразой «на вас хотят заработать»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на сервис и цены в отелях Сочи

Россиянка побывала в отеле «Сочи Парк» после реновации и описала отдых фразой «на вас хотят заработать». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнула, что не ждала многого от Сочи, поскольку отдыхала на этом российском курорте не первый раз. Она отметила, что после ремонта в отеле заменили весь текстиль, напольное покрытие, цвет стен, однако оставили прежнюю сантехнику и «грустные туалеты».

Также читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на сервис и цены в гостинице. За семь тысяч рублей в сутки туристка и ее супруг получили бесплатные завтраки, хотя трансфер до моря необходимо было оплачивать отдельно. По словам россиянки, пляж находится в 15-20 минутах ходьбы от отеля. Она предложила руководству «Сочи Парка» и вовсе убрать трансфер из услуг, «чтобы не позориться», либо включить его в стоимость номера.

«Вот поэтому у всех и складываются от Сочи впечатление, что на вас всюду хотят заработать... Этот курортный сбор, да включить его в цену и вынести отдельным пунктом в чеке. Но нет, курортный сбор оплачивается отдельно», — заметила автор текста.

Девушка отметила, что надеется на улучшение сервиса в отеле с каждым днем, однако добавила, что со временем гостиницы лишь портятся.

Ранее российская туристка побывала в сочинской Красной Поляне и описала отдых на курорте фразой «слишком понтово».