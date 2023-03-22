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09:26, 22 марта 2023Путешествия

Пассажир самолета устроил скандал, получил удар электрошокером и попал на видео

Пассажир летевшего в Мельбурн самолета Jetstar устроил скандал из-за места и был задержан

Пассажир самолета Jetstar устроил скандал из-за места и попал на видео. Полиции пришлось ударить его электрошокером, передает Daily Mail.

Уточняется, что 30-летний Болич Бет Малоу (Bolic Bet Malou) летел из Перта в Мельбурн вместе с женой и годовалым ребенком. Поскольку его место было далеко от семьи, он попросил пересадить его, но, получив отказ, начал скандалить и грубить членам экипажа. Бортпроводникам пришлось вызвать полицию.

На кадрах видно, как задержанный кричит, пока правоохранители пытаются его схватить. После долгого сопротивления полиции пришлось применить электрошокер и вывести нарушителя из самолета.

Зарина Дзагоева
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