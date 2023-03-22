Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:11, 22 марта 2023Интернет и СМИ

В TikTok показали необычный лайфхак для пользователей iPhone

TikTok-блогерша @lex_cove показала способ использовать нестандартные эмодзи на iPhone

Блогерша с ником @lex_cove показала в TikTok способ, с помощью которого пользователи iPhone смогут использовать нестандартные эмодзи. На ее ролик, набравший за три недели более 6,6 миллиона просмотров, обратил внимание Telegram-канал «Эксплойт».

Чтобы воспользоваться необычным лайфхаком блогерши, необходимо зайти в настройки смартфона, а затем перейти в пункт «Основные». После этого необходимо выбрать «Клавиатуру» и перейти к пункту «Замена текста». В открывшемся меню можно добавить автозамену, которая позволит использовать нестандартные для iPhone смайлики вместо привычных.

В качестве примера символов, которые можно использовать для автозамены, «Эксплойт» порекомендовал подбору на портале ToolCalculator.

Ранее другая TikTok-блогерша раскрыла лайфхак, который помогает ей отсеивать неподходящих мужчин в популярном приложении для знакомств Tinder. Женщина рассказала, что специально размещает в профиле неудачные фотографии, чтобы затем приятно удивлять мужчин во время встречи. Она сочла, что такой способ позволяет ей находить людей, для которых внешность не играет решающей роли.

Оксана Петина
Обсудить
Последние новости
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
Раскрыта возможная дата принятия решения по делу Трампа
Боец из ЛНР рассказал о пытках током в украинском плену
Врач оценил пользу накачки прямой кишки озоном по методу Гвинет Пэлтроу
Врач раскрыла правду о влиянии бюстгальтера на внешний вид груди
Оценена стоимость особняка Волочковой
Публикующая необычные видео на OnlyFans девушка назвала самые странные запросы
Valve показала Counter-Strike 2
Назван район Москвы со стоимостью жилья менее трех миллионов рублей
Встреча россиянина с интернет-подругой закончилась разбойным нападением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.