В TikTok показали необычный лайфхак для пользователей iPhone

TikTok-блогерша @lex_cove показала способ использовать нестандартные эмодзи на iPhone

Блогерша с ником @lex_cove показала в TikTok способ, с помощью которого пользователи iPhone смогут использовать нестандартные эмодзи. На ее ролик, набравший за три недели более 6,6 миллиона просмотров, обратил внимание Telegram-канал «Эксплойт».

Чтобы воспользоваться необычным лайфхаком блогерши, необходимо зайти в настройки смартфона, а затем перейти в пункт «Основные». После этого необходимо выбрать «Клавиатуру» и перейти к пункту «Замена текста». В открывшемся меню можно добавить автозамену, которая позволит использовать нестандартные для iPhone смайлики вместо привычных.

В качестве примера символов, которые можно использовать для автозамены, «Эксплойт» порекомендовал подбору на портале ToolCalculator.

Ранее другая TikTok-блогерша раскрыла лайфхак, который помогает ей отсеивать неподходящих мужчин в популярном приложении для знакомств Tinder. Женщина рассказала, что специально размещает в профиле неудачные фотографии, чтобы затем приятно удивлять мужчин во время встречи. Она сочла, что такой способ позволяет ей находить людей, для которых внешность не играет решающей роли.