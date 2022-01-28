Женщина раскрыла лайфхак для знакомств в Tinder и вызвала споры

Блогерша с ником shanelowhateva раскрыла лайфхак, который помогает ей отсеивать неподходящих мужчин в популярном приложении для знакомств. На ее ролик, опубликованный в TikTok 25 января, обратили внимание журналисты The Sun.

Женщина заявила, что специально ставит в своем профиле в Tinder неудачные фотографии, чтобы приятно удивлять мужчин во время встречи. По мнению TikTok-блогерши, такой способ позволяет ей находить людей, для которых внешность не играет решающей роли.

Видео с лайфхаком для Tinder спровоцировало споры в сети. Одни комментаторы посчитали идею блогерши хорошей, а другие усомнились в том, что этот способ действительно поможет добиться успеха в приложении для знакомств. «Я бы хотела сделать так же, но тогда никто меня не выберет», — посетовала в комментариях к ролику одна из пользовательниц.

Ранее другая TikTok-блогерша поделилась историей о том, как поймала на лжи парня, с которым познакомилась в Tinder. Девушка догадалась, что новый знакомый ведет двойную жизнь, когда поняла, что для общения с ней он использовал одноразовый сотовый телефон.